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Самый популярный видеоблогер планеты женился на своей возлюбленной

29-летний швед Феликс Чельберг больше не завидный холостяк.

Самый популярный видеоблогер планеты женился на своей возлюбленной
Блогер PewDiePie расстался с холостяцкой жизнью. Фото: imago stock&people

19 августа Феликс Чельберг, которого называют самым популярным видеоблогером в мире, женился. Напомним, за публикациями этого шведа на YouTube следят более 99 миллионов человек. Под ником PewDiePie он рассказывает о прохождении компьютерных игр.

Звезда Интернета сообщил о важной событии в своей жизни через Twitter, выложив несколько фотографий с торжества. Его избранницей стала итальянка Марция Бизоньин, с которой молодой человек встречался восемь лет. Слава и деньги Феликса не разрушили крепких чувств этой пары.

«Я самый счастливый, каким вообще могу быть. Мне так повезло, что я разделил свою жизнью с этой удивительной женщиной», — написал 29-летний блогер.

Феликс Чельберг
Феликс Чельберг опубликовал фотоотчет со свадьбы. Фото: twitter.com/pewdiepie

Добавим, что несколько лет подряд канал PewDiePie имел наибольшее количество подписчиков на YouTube. Его доходы на 2018 год оценивались в 15,5 миллиона долларов.

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Самый популярный видеоблогер планеты женился на своей возлюбленной
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