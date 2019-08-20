Элтон Джон признался, что сам оплатил перелет Сассексов в Ниццу

Музыкант также заявил, что перечислил деньги в фонд, чья деятельность направлена на нейтрализацию углеродного следа от самолетов.

Элтон Джон продолжает брать огонь на себя, чтобы защитить Меган Маркл и принца Гарри. Сассексов подвергли резкой критике после того, как те в течение 11 дней совершили четыре перелета на частных джетах.

Эко-активисты указали на тот факт, что подобный транспорт наносит в разы больше вреда окружающей среде, чем обычные коммерческие рейсы из-за оставляемого частным бортом углеродного следа.

С учетом разглагольствований Сассексов о том, как важно спасти нашу планету, подобный выбор в пользу джетов многие сочли верхом цинизма и лицемерия.

Элтон Джон выступил с заявлением, что это он оплатил перелет королевской четы, так как хотел, чтобы они спокойно отдохнули в его особняке за 15 миллионов долларов на Лазурном побережье.

Кроме этого, музыкант добавил, что «нивелировал» вред от углеродного следа, перечислив солидную сумму денег в фонд, чья деятельность направлена на нейтрализацию углеродного следа от самолетов, пишет Daily Mail.