«Это беспредел»: Пинк вслед за Элтоном Джоном вступилась за Сассексов

Поп-дива Пинк не часто выступает с заявлениями, но даже ее задел тот шквал критики, который обрушился на Меган Маркл и принца Гарри за то, что те в течение 11 дней совершили четыре полета после проведенной компании по защите экологии.

Вслед за Элтоном Джоном, который посчитал свои долгом вступиться за пару от лица его «дорогого друга принцессы Дианы», в Twitter Пинк появилась свежая публикация.

В частности, поп-дива усомнилась, что чьи-либо передвижения вызвали бы столь негативную реакцию, если пассажиром не была Меган.

Она также призналась, что никогда не видела травли такого вселенского масштаба и призвала пользователей Сети быть более сострадательными.

«Я счастлива, что есть люди, который становятся на защиту герцога и герцогини Сассекских. То, как люди относятся к ней, является самой беспрецедентной травлей из всего, что я видела. Это беспредел. Давайте быть немного добрее. Давайте покажем нашим детям, что быть добрыми — это круто», — написала она.