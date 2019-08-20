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Бари Алибасов не смог уехать в Болгарию с 80-летней женой

Лидия Федосеева-Шукшина отдыхает в компании близкой подруги.

Бари Алибасов не смог уехать в Болгарию с 80-летней женой
Бари Алибасов (Фото: Globallookpress.com)

72-летний Бари Алибасов не стал препятствовать желанию Лидии Федосеевой-Шукшиной провести августовские каникулы за границей. По словам музыкального продюсера, его супруга отдыхает в Болгарии вместе с близкой подругой. Наставник группы «На-На» подумывал над тем, чтобы составить возлюбленной компанию. Однако отказался от этой затеи из-за проблем со здоровьем.

После того, как Бари Каримович по ошибке выпил средство для очистки труб он не может нормально питаться. Заслуженный артист России вынужден есть только жидкую пишу из-за сужения пищевода. Любые другие продукты Алибасов тщательно пережевывает до состояния кашицы, пишет «Собеседник».

Супруг Лидии Николаевны не скрывает: он постоянно консультируется с медиками по поводу своего состояния. Сейчас музыкальный продюсер лечится сразу у трех врачей. Он принимает все назначенные препараты и беспрекословно выполняет указания докторов. При этом Бари Каримович настаивает на том, что за прошедшие месяцы он похудел на семнадцать килограммов.

За время лечения и реабилитации любимым блюдом Алибасова стала рисовая каша. Музыкальный продюсер благодарен своей супруге. Федосеева-Шукшина в самое трудное для артиста время была рядом с ним, окружив Бари Каримовича заботой и вниманием.

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Бари АлибасовЛидия Федосеева-Шукшина

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Бари Алибасов не смог уехать в Болгарию с 80-летней женой
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