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Участницы «Soprano Турецкого» рассказали о кастинге в группу

Михаил Турецкий лично отбирает вокалисток в коллектив.

Участницы «Soprano Турецкого» рассказали о кастинге в группу
«Soprano Турецкого» - вокальный проект, способный восхитить любого слушателя. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Девушки из группы «Soprano Турецкого» рассказали, как они проходили кастинг в этот музыкальный коллектив. По словам солисток, Михаил Турецкий лично отбирает артисток, и главным критерием является уникальный голос. Но ведь и яркой внешностью участницы хора тоже могу похвастаться.

«Как говорил Михаил Борисович, он нас выбирал по глазам, — рассказала «КП» солистка Дарья Львова. — У нас красивые девушки — все в комплексе. Ведь должен сложиться полный пазл — талант, харизма, внешность, крепкое психологическое здоровье».

Другая участница группы Анна Королик, отметила, что за 10 лет состав коллектива сильно не менялся и это заслуга руководителя хора, который не только грамотно подбирает певиц, но и выступает в качестве их психолога во время работы.

Напомним, сейчас в коллективе шесть девушек, раньше было десять, и назывался он Soprano 10. Голоса вокалисток подобраны от самого высокого (колоратурное сопрано) до самого низкого (меццо). Девушки часто исполняют гимн России на крупных спортивных событиях.

А вам нравится коллектив «Soprano Турецкого»?

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Участницы «Soprano Турецкого» рассказали о кастинге в группу
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