Дарья Донцова напишет сценарий для полнометражного мультфильма

Популярный автор женских детективов Дарья Донцова пишет сценарий для анимационного фильма, рассчитанного на дошкольников. Об этом писательницу попросила студия «Союзмультфильм». Новая история сначала станет сюжетом сериала на 26 серий, а потом на ее основе создадут полнометражную картину.

«Мы уговорили ее написать нам детский детектив. На базе этих детективных историй мы планируем полный метр», — цитирует сказала председателя правления студии Юлиану Слащеву новостное агентство «Москва».

Она добавила, что картина будет не обычным мультфильмом — при ее создании будет применяться технология захвата движения.

Напомним, 67-летняя Дарья Донцова выпустила уже более 180 книг. Некоторые критики считают, что она пишет детективы не сама, а использует труд привлеченных авторов, так как сложно представить, чтобы один человек имел такую большую производительность.

Как вы думаете, получится ли у Донцовой детский детектив?