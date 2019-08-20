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Преступник-миллиардер гостил у принца Эндрю в Балморале

Молодая женщина, которая приезжала в замок 20 лет назад, заявила, что герцог Йоркский лично встречал гостей.

Преступник-миллиардер гостил у принца Эндрю в Балморале
Принц Эндрю пытается дистанцироваться от шумихи, связанной с Джеффри Эпштейном. Фото: Globaal Look Press

Принц Эндрю пытается дистанцироваться от шумихи, связанной с Джеффри Эпштейном. Миллиардер свел счеты с жизнью, так и не представ перед судом по обвинению в торговле секс-рабынями.

Последний раз герцога Йоркского видели с покойным в 2010 году, когда тот только вышел из тюрьмы по обвинению в педофилии.

Однако знакомы они были с конца 1990-х. В 1999 году Эпштейн вместе со своей «свитой» прибыл в шотландскую резиденцию королевы Балморал, где его лично встречал принц Эндрю.

Одна из моделей, которая была с миллиардером 20 лет назад в этой поездке, согласилась рассказать подробности на условиях соблюдения анонимности.

По ее словам, герцог Йоркский был «очень любезен и вежлив». Она рассказала, что все гости разместились в замке на ночлег, а весь следующий день провели за развлечениями в поместье. Визит состоялся примерно в конце августа или начале сентября.

В 2000 году Эпштейн снова посетил королевскую резиденцию, в этот раз в Виндзоре, где Елизавета II устроила вечеринку по случаю серии юбилеев — в тот год принцу Эндрю исполнилось 40, принцессе Анне 50, принцессе Маргарет 70, а принцу Уильяму 18, пишет Daily Mail.

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Преступник-миллиардер гостил у принца Эндрю в Балморале
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