Валерия поранила ногу на съёмках нового сезона шоу «Голос 60+»

Валерия поранила ногу на съёмках нового сезона вокального проекта «Голос 60+». Об инциденте на личной страничке в Instagram рассказал супруг певицы — музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Он опубликовал видеоролик, на котором видно, как дежурившие на площадке доктора оказали всю необходимую помощь исполнительнице, обработав небольшую ранку на стопе и сделав перевязку. Для этого Валерии пришлось снять свои босоножки на высоких шпильках. Избранник певицы не оставил случившееся без внимания.

«Вот и оставляй ее одну. Как можно сидя в кресле жюри умудрится пораниться?!», — задался вопросом Пригожин.

В переписке с подписчиками музыкальный продюсер не без иронии отметил, что на тот момент он не присутствовал в зале.

«Все залила кровью», — добавил супруг артистки.

Напомним, что Валерия вошла в состав звездных наставников проекта «Голос 60+». Компанию исполнительнице составят: Пелагея, Лев Лещенко и Михаил Боярский. По словам певицы, она следила за предыдущими сезонами шоу, правда видела не все выступления конкурсантов.