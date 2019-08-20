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Сергей Лазарев стал прототипом для персонажа комедии от Netflix

Актер Дэн Стивенс сыграет российского певца, приехавшего на «Евровидение».

Сергей Лазарев стал прототипом для персонажа комедии от Netflix
Сергей Лазарев дважды представлял Россию на международном песенном конкурсе. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Английский актер Дэн Стивенс, известный по сериалам «Аббатство Даунтон» и «Легион», а также ролью монстра в фильме «Красавица и чудовище», снимется в комедии «Евровидение», которую готовит канал Netflix.

Как сообщает издание Deadline, 36-летний артист сыграет российского участника песенного конкурса Александра Лемтова. Российские СМИ уже обыграли эту информацию в ключе, что англичанин исполнит роль, списанную с Сергея Лазарева. Так как из всех певцов, представлявших Россию на «Евровидение», Стивенс по типажу больше всего походит на бывшего участника группы «Smash!!», да возраст у них одинаковый. Судя по тому, что на эту роль пригласили Дэна, его персонаж будет иметь важное значение в картине.

Дэн Стивенс
Дэн Стивенс сыграет российского певца с большими амбициями. Фото: Dave Starbuck/Geisler-Fotopress

Напомним, Лазарев дважды представлял нашу страну на «Евровидение» — в 2016 году в Стокгольме и в 2019-ом в Тель-Авиве. Оба раза артист занял третье место.

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Тэги:

NetflixДэн СтивенсЕвровидениекомедияСергей Лазарев

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Сергей Лазарев стал прототипом для персонажа комедии от Netflix
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