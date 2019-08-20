Сергей Лазарев стал прототипом для персонажа комедии от Netflix

Английский актер Дэн Стивенс, известный по сериалам «Аббатство Даунтон» и «Легион», а также ролью монстра в фильме «Красавица и чудовище», снимется в комедии «Евровидение», которую готовит канал Netflix.

Как сообщает издание Deadline, 36-летний артист сыграет российского участника песенного конкурса Александра Лемтова. Российские СМИ уже обыграли эту информацию в ключе, что англичанин исполнит роль, списанную с Сергея Лазарева. Так как из всех певцов, представлявших Россию на «Евровидение», Стивенс по типажу больше всего походит на бывшего участника группы «Smash!!», да возраст у них одинаковый. Судя по тому, что на эту роль пригласили Дэна, его персонаж будет иметь важное значение в картине.

Напомним, Лазарев дважды представлял нашу страну на «Евровидение» — в 2016 году в Стокгольме и в 2019-ом в Тель-Авиве. Оба раза артист занял третье место.

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