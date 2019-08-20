Меган и Гарри поделились «мотивирующей» цитатой

Герцог и герцогиня Сассекская опубликовали высказывание Десмонада Туту, англиканского архиепископа Кейптаунского, активного борца с апартеидом и лауреата Нобелевской премии мира 1984 года.

Меган Маркл и принц Гарри, несмотря на волну критики, которая обрушилась на них из-за слишком частых полетов на частных джетах, унынию поддаваться не стали и решили ответить хейтерам мотивирующим постом.

В Instagram герцога и герцогини Сассекских была опубликована цитата Десмонада Туту, англиканского архиепископа Кейптаунского, активного борца с апартеидом и лауреата Нобелевской премии мира 1984 года.

«Творите хотя бы каплю добра там, где вы находитесь. Если все эти капельки потом собрать вместе, то они заполонят мир», — гласила запись.

Пользователи Сети оценили старания королевской четы. Один из них назвал пост «вдохновляющей цитатой дня» и пожелал Меган и Гарри хорошей недели.

Отметим, что ранее Сассексы уже практиковали публикацию высказываний людей, чье мнение они ценят. До этого на их страничке появились слова принцессы Дианы.