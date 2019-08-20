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Ирина Безрукова объяснила, каких отношений она хочет

После двух неудачных браков актриса знает, какая взаимосвязь с мужчиной ей необходима.

Ирина Безрукова объяснила, каких отношений она хочет
Ирина Безрукова. фото: globallookpress.com

Ирина Безрукова в 2000 году развелась с актером Игорем Ливановым. От него она родила сына Андрея, но он скоропостижно скончался в 2015 году. Вторым мужем женщины был народный артист Сергей Безруков. Они прожили вместе 15 лет, совместных детей у них не было. Позже звезда объяснила, что отпустила мужа, так как нельзя держать человека, если он этого не хочет. По мнению Ирины, в этом и заключается любовь.

Сейчас актрисе 54 года, она не состоит ни с кем в отношениях, но, как оказалось, не теряет надежду найти любовь. В своей колонке для Teleprogramma.pro, звезда порассуждала о гармоничных отношениях и дала советы нашим читателям. Она отметила, что как сильно бы человек не был увлечен карьерой, без любви быть по-настоящему счастливым сложно. По мнению артистки, каждому человеку нужна родная душа, а если такой пока нет, то торопиться с выбором нельзя.

«Гармоничнее всего строятся отношения с людьми одного культурного и интеллектуального уровня. У тех, кого совпадают большая часть взглядов на мир, на духовные ценности», — поделилась Ирина. Она отметила, что женщине важно, чтобы ею восхищались, а вот достаток и внешность второй половинки не имеет такого важного значения.

«В данный момент я нахожусь в таком счастливом и самодостаточном положении, что могу себе позволить выбирать те отношения, которые гармоничны. Исключая „невротическое“ и навязчивое общение. Жизнь не так длинна, как нам бы хотелось, и в наших силах выбирать, как и с кем проводить своё свободное время», — рассказала актриса.

Она также отметила, что мужчина должен быть героем и совершать разные поступки, а женщина должна его хвалить, благодарить, кормить и всячески одаривать вниманием. Безрукова считает, что в современном мире детей воспитывают так, что они начали путаться. Роли и приоритеты у мальчиков и девочек стали одинаковыми, но так быть не должно.

А вы согласны с мнением Ирины?

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звездные романыИрина Безруковановые отношения

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Ирина Безрукова объяснила, каких отношений она хочет
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