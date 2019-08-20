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Королевский комментатор назвала время свадьбы принцессы Беатрис

Ингрид Сьюард отметила, что дочь герцога Йоркского выглядит счастливой, как никогда.

Королевский комментатор назвала время свадьбы принцессы Беатрис
Принцесса Беатрис влюблена в своего избранника - красавчика-миллионера Эдоардо Мапелли Моцци. Фото: Global Look Press

О скорой свадьбе принцессы Беатрис слухи ходят уже давно, но никаких конкретных сроков до нынешнего светлого момента не называлось.

Однако королевский комментатор Ингрид Сьюард компетентно заявила, что 31-летняя дочь герцога Йоркского может выйти замуж уже следующей весной.

Избранником Беатрис стал магнат в области недвижимости — красавчик Эдоардо Мапелли Моцци: молодые люди встречаются уже год. По словам Сьюард, принцесса выглядит счастливой, как никогда.

«Они собираются пожениться — мне сказал об этом член семьи. Думаю, что свадьба будет следующей весной или летом», — заявила эксперт.

Беатрис на прошлой неделе приехала к королеве в Балморал.

Хотя ей не требуется разрешение Елизаветы II на свадьбу, так как она стоит девятой в очереди на трон, принцесса скорее всего захочет скоординировать дату бракосочетания с графиком Ее Величества, чтобы та смогла приехать на ее венчание, пишет The Sun.

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Британская королевская семьякоролевские свадьбыпринцесса Беатрис

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Королевский комментатор назвала время свадьбы принцессы Беатрис
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