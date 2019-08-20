Королевский комментатор назвала время свадьбы принцессы Беатрис

Ингрид Сьюард отметила, что дочь герцога Йоркского выглядит счастливой, как никогда.

О скорой свадьбе принцессы Беатрис слухи ходят уже давно, но никаких конкретных сроков до нынешнего светлого момента не называлось.

Однако королевский комментатор Ингрид Сьюард компетентно заявила, что 31-летняя дочь герцога Йоркского может выйти замуж уже следующей весной.

Избранником Беатрис стал магнат в области недвижимости — красавчик Эдоардо Мапелли Моцци: молодые люди встречаются уже год. По словам Сьюард, принцесса выглядит счастливой, как никогда.

больше по теме Принцесса Беатрис может выйти замуж без разрешения королевы Когда принц Уильям и принц Гарри планировали связать себя узами брака с Кейт Миддлтон и Меган Маркл, они вынуждены были просить согласия Елизаветы II.

«Они собираются пожениться — мне сказал об этом член семьи. Думаю, что свадьба будет следующей весной или летом», — заявила эксперт.

Беатрис на прошлой неделе приехала к королеве в Балморал.

Хотя ей не требуется разрешение Елизаветы II на свадьбу, так как она стоит девятой в очереди на трон, принцесса скорее всего захочет скоординировать дату бракосочетания с графиком Ее Величества, чтобы та смогла приехать на ее венчание, пишет The Sun.