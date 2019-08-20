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Петр Кислов рассказал о причинах развода с Полиной Гагариной

По словам актера, их дороги с певицей разошлись, но жизни благодаря общему сыну соприкасаются.

Петр Кислов рассказал о причинах развода с Полиной Гагариной
Полина Гагарина и Петр Кислов были вместе три года/globallookpress.com

Актер Петр Кислов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о причинах развода с певицей Полиной Гагариной. Вместе они были на протяжении трех лет. В браке родился сын Андрей. По словам актера, из-за работы они достаточно редко виделись. Но если оставались вместе больше месяца, то возникали конфликты по любому поводу. Как сказал актер, ему не хотелось, чтобы сын Андрей, когда подрастет, видел все их склоки и семейные разборки.

Петр Кислов. Фото
Кислов не смог создать крепкую семью с Гагариной/Кадр из программы «Судьба человека»

«Я был очень горячим, вспыльчивым. Сейчас бы во многих ситуациях уже промолчал. Мы пытались наладить наши отношения с Полиной, но в какой-то момент поняли, что лучше будет уже ничего не склеивать. Мы прекрасно сейчас ладим. Созваниваемся, переписываемся. Хочу сказать, что я много требовал от Полины Гагариной. Она все-таки должна петь. У нее самый потрясающий голос», — заявил актер.

В то же время он подчеркнул, что их дороги с Полиной Гагариной разошлись, но жизни все равно соприкасаются. «У меня всегда к ней будут теплые чувства, потому что она мама моего сына», — сказал актер.

При этом он заметил, что ему было сложно в какой-то момент принять новую жизнь исполнительницы. Порой он сильно ее ревновал. Как считает актер, отношения с певицей многому его научили. Он получил ценный опыт на всю жизнь.

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Тэги:

Андрей КисловБорис КорчевниковПетр КисловПолина ГагаринаПрограмма "Судьба человека"

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Петр Кислов рассказал о причинах развода с Полиной Гагариной
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