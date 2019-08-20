«Уральские пельмени» вернули Мясникова на афишу перед концертом

Экс-лидер шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников выразил в Instagram скрытое недовольство, что его изображение на новой афише юмористического коллектива получилось крайне маленьким. Он действительно расположен незаметно, практически сбоку под буквой «е». Ранее «Уральские пельмени» и вовсе убирали Мясникова и Рожкова со своих афиш.

«Друзья мои, объявляю конкурс! Кто найдёт меня на сентябрьской афише «Пельменей» и напишет самый веселый комментарий на эту тему. Почему для поиска нужен микроскоп. На этого весёлого комментатора я подпишусь и возьму с собой на эту афишу, но чуть поменьше», — заявил Вячеслав Мясников.

Отметим, что «Уральские пельмени» выступят 13 и 14 сентября во Дворце молодежи Екатеринбурга. Их новая программа называется «Нервное сентября». Кстати, другой юморист коллектива, который месте с Мясниковым выступает отдельно, Андрей Рожков, на этой же афише изображен крупным планом.

Напомним, что Мясников и Рожков сейчас гастролируют отдельно от остальных сотрудников команды. Их шоу называется «Ваши пельмени». При этом на концертах в уральской столице, где идет запись для канала СТС, они присоединяются к бывшим товарищам.

Многие считают, что Мясников и Рожков откололись от остальных участников, чтобы больше зарабатывать. Можно сказать, что звезды работают на два фронта. Сами они обещали пролить рано или поздно свет на эту конфликтную ситуацию.