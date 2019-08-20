«Перебранка — не мой конек»: Лопырева рассказала, как справляется с критикой

Виктория Лопырева является моделью, блогером, а также телеведущей. О личной жизни девушка раньше предпочитала не говорить, поэтому для всех стало сюрпризом, когда она объявила о беременности. В феврале звезда родила сына Марка Лео. Его отцом оказался бизнесмен Игорь Булатов. До отношений с моделью Игорь был женат на дочери строительного магната Самвела Карапетяна.

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Виктория стойко выдержала все нападки. Более того, за нее вступился возлюбленный, который объяснил, что уже развелся с супругой. Но до сих пор находятся те, кто пытается упрекнуть блондинку. Сейчас она отдыхает со своим избранником в Турции. Девушка пришла в форму после родов и активно публикует снимки в купальнике. Свой новый пост она решила посвятить общественному мнению.

«На протяжении долгого времени я пыталась научиться не обращать внимание на общественное мнение. Это, пожалуй, всегда было самым трудным. Близкие удивлялись, почему я до сих пор не привыкла, а малознакомые были уверены: раз известная, то наверняка давно иммунитет. Но нет, гипертрофированное чувство справедливости не давало пропустить мимо ту или иную сплетню или грубое слово, как о себе, так и в адрес знакомого мне человека», — поделилась Лопырева.

Она призналась, что с детства заступалась за подруг. Однако повзрослев, телеведущая стала мудрее и уже не вступает в открытые конфликты.

«Жизнь, конечно, внесла свои коррективы и научила стойкости, хотя скандалить я так и не полюбила и публичная перебранка — не мой конёк, но кое-что для себя я все-таки поняла: никто ничего не делает из-за тебя лично. То, что кто-то говорит и делает, является проекцией их собственной реальности», — пояснила знаменитость.

Она посоветовала быть невосприимчивым к мнению других, тогда, по ее мнению, можно избежать ненужных страданий. Виктория отметила, что счастливые пытаются осчастливить других, а обиженные обидеть.

А вы согласны с мнением Лопыревой?