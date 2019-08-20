Барановская на съемках не смогла удержаться на надувном розовом фламинго

Телеведущая Юлия Барановская в Instagram поделилась забавной видеозаписью. На кадрах можно увидеть, как бывшая гражданская супруга футболиста Андрея Аршавина предпринимает безуспешные попытки удержаться на розовом надувном фламинго около берега моря. Рядом с игрушкой можно увидеть двух мужчин, которые тянут звезду.

«Подожди, подожди», — говорит Барановская, пытаясь встать на ноги. В какой-то момент звезде удается закрепиться на фламинго. Однако буквально сразу она снова падает под радостный смех человека, который снимал ее на камеру сотового телефона. Поняв, что все попытки обречены, мужчины в воде начинают плыть, а телеведущая сидит на фламинго и смеется.

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«Я просто хотела сделать это стоя, но что-то пошло не так. Улыбнитесь», — заявила Юлия Барановская, которая, судя по всему, приняла участие в записи ролика.

Отметим, что Юлия Барановская не так давно признавалась, что ненавидит фразу «в активном поиске». Как она говорила, мужчину она себе не ищет, ведь ищут грибы в лесу. Телеведущая уверена, что все должно случиться само собой. Звезда надеется на случайную встречу, которая в корне поменяет ее жизнь.