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Барановская на съемках не смогла удержаться на надувном розовом фламинго

Телеведущая опубликовала забавное видео, где она безуспешно пытается встать на ноги.

Барановская на съемках не смогла удержаться на надувном розовом фламинго
Барановская поделилась смешным роликом/Фото предоставлено пресс-службой Юлии Барановской

Телеведущая Юлия Барановская в Instagram поделилась забавной видеозаписью. На кадрах можно увидеть, как бывшая гражданская супруга футболиста Андрея Аршавина предпринимает безуспешные попытки удержаться на розовом надувном фламинго около берега моря. Рядом с игрушкой можно увидеть двух мужчин, которые тянут звезду.

«Подожди, подожди», — говорит Барановская, пытаясь встать на ноги. В какой-то момент звезде удается закрепиться на фламинго. Однако буквально сразу она снова падает под радостный смех человека, который снимал ее на камеру сотового телефона. Поняв, что все попытки обречены, мужчины в воде начинают плыть, а телеведущая сидит на фламинго и смеется.

«Я просто хотела сделать это стоя, но что-то пошло не так. Улыбнитесь», — заявила Юлия Барановская, которая, судя по всему, приняла участие в записи ролика.

Отметим, что Юлия Барановская не так давно признавалась, что ненавидит фразу «в активном поиске». Как она говорила, мужчину она себе не ищет, ведь ищут грибы в лесу. Телеведущая уверена, что все должно случиться само собой. Звезда надеется на случайную встречу, которая в корне поменяет ее жизнь.

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Барановская на съемках не смогла удержаться на надувном розовом фламинго
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