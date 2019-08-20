Выписанный из больницы Джигарханян вернется в театр в конце августа

Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Армена Джигарханяна выписали из больницы. Медики оказали артисту всю необходимую помощь и приняли решение, что именитого пациента возможно отпустить домой.

Его состояние оценивается как удовлетворительное. В больнице он провел почти неделю. Пациента обязали появляться на обязательные осмотры и не забывать о профилактическом лечении.

Из клиники Джигарханяна забрал сын.

«Да, все нормально. Будут профилактические мероприятия, но ему 83 года, конечно есть проблемы со здоровьем. Честно говоря, стараемся обследоваться регулярно, учитывая количество болезней. Профилактические приемы раз в два месяца», — прокомментировал порталу Teleprogramma.pro Артур Согомонян, представитель актера.

Он отметил, что уже до конца августа Джигарханян вернется к работе.

«На этой или следующей неделе он планирует появиться в театре», — рассказал друг актера.