Екатерине Волковой стало плохо на съемках «Ворониных»

Выезд в Сочи дался съемочной команде «Ворониных» непросто. Когда нужно было снимать сцены у моря, начался ливень и сценаристам пришлось срочно переписывать сценарий.

А на следующий день плохо себя почувствовала актриса Екатерина Волкова. Звезду стало тошнить так сильно, что пришлось вызывать скорую прямо на площадку.

Со слов Екатерины все началось с переезда на другую локацию, когда ее сильно укачало.

«Как только ожила, решить поесть. Это было ошибкой, — рассказала актриса. — И тут мне стало не хорошо совсем — началась рвота, которая не прекращалась два часа. Мне сделали два укола, напичкали кучей лекарств».

Звезда экрана не исключает, что с ней случился тепловой удар. Ведь до этого в гримерной было очень жарко и не спасала даже близость моря.

«Кондиционер не справлялся, жара началась страшная», — добавила она.

К слову, в кадр Катя смогла вернуться только в конце дня. До этого коллеги старались дать ей отдохнуть, а сценаристы переписали некоторые эпизоды.

Вернувшись в Москву, актриса продолжила работать: нужно сходить с дочерью в поликлинику в преддверии 1 сентября, а вечером, 20 августа, отыграть спектакль. Несмотря на слабость, актриса заверила, что выйдет на сцену, так как не может подвести зрителей.