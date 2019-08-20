Сассексы и Кембриджи остановятся в разных домах в Балморале

Каждый год, когда королева отправляется в свою шотландскую резиденцию, ее навещают члены королевской семьи.

Меган Маркл и принц Гарри будут жить отдельно от Кейт Миддлтон и принца Уильяма во время прибывания в Балморале. Об этом заявил королевский источник.

Биограф Кэти Николь уверена, что Сассексы будут держаться на расстоянии от Кейт и Уильяма. При этом они остановятся в замке, который называется «большим домом». Кембриджам с тремя детьми, напротив, выделят коттедж Там-на-Гар, который расположен на территории поместья.

«К королеве съезжается множество гостей и чтобы не нагнетать атмосферу, Кейт и Уильям скорее всего остановятся в коттедже», — пояснила Николь, намекая на напряженные отношения между «великолепной четверкой».

«С другой стороны, от этого все останутся лишь в выигрыше, так как в замке будет не так тесно. При том, что в здании достаточно места, там бывает очень суетно, когда съезжается много людей», — поясняет эксперт.

«Повседневные дела крутятся вокруг времени трапезы, переодеваний по случаю различных оказий — ужинов, прогулок на свежем воздухе, охоте и рыбалки. Королева любит, чтобы все работало как часы, поэтому для Кейт с тремя детьми будет гораздо спокойнее находится в отдельном доме», — цитирует Николь The Sun.