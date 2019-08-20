НОВОСТИ

Сассексы и Кембриджи остановятся в разных домах в Балморале

Каждый год, когда королева отправляется в свою шотландскую резиденцию, ее навещают члены королевской семьи.

Сассексы и Кембриджи остановятся в разных домах в Балморале
Сассексов и Кембриджей "разведут по разным углам" в Балморале. Фото: instagram.com/kensingtonroyal/

Меган Маркл и принц Гарри будут жить отдельно от Кейт Миддлтон и принца Уильяма во время прибывания в Балморале. Об этом заявил королевский источник.

Биограф Кэти Николь уверена, что Сассексы будут держаться на расстоянии от Кейт и Уильяма. При этом они остановятся в замке, который называется «большим домом». Кембриджам с тремя детьми, напротив, выделят коттедж Там-на-Гар, который расположен на территории поместья.

«К королеве съезжается множество гостей и чтобы не нагнетать атмосферу, Кейт и Уильям скорее всего остановятся в коттедже», — пояснила Николь, намекая на напряженные отношения между «великолепной четверкой».

«С другой стороны, от этого все останутся лишь в выигрыше, так как в замке будет не так тесно. При том, что в здании достаточно места, там бывает очень суетно, когда съезжается много людей», — поясняет эксперт.

«Повседневные дела крутятся вокруг времени трапезы, переодеваний по случаю различных оказий — ужинов, прогулок на свежем воздухе, охоте и рыбалки. Королева любит, чтобы все работало как часы, поэтому для Кейт с тремя детьми будет гораздо спокойнее находится в отдельном доме», — цитирует Николь The Sun.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьявзаимоотношенияКейт Миддлтон и принц УильямКейт Миддлтон последние новостиМеган МарклМеган Маркл и принц ГарриМеган Маркл последние новостиПринц Гарри

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Сассексы и Кембриджи остановятся в разных домах в Балморале
Интересно?
Поделись с друзьями: