Донцова и Купин из «Дома-2» сыграли свадьбу

24-летний Алексей Купин и 27-летняя Майя Донцова познакомились на телестройке и на протяжении нескольких лет строили любовь на виду миллионов телезрителей. Влюбленных не смущала ни разница в возрасте, ни разлучницы, которые частенько пытались увести красавца.

Однако тот все это время окружал заботой и любовью Майю. Последний год пара мечтала о свадьбе и, наконец, это случилось.

Торжество оказалось пышным. Поздравить жениха с невеста приехали почти все участники «Дома-2», а Клава Кока и Максим Круженков спели для них новые песни.

Любопытно, что влюбленные едва не поссорились во время организации. Так, Майя мечтала о банкете в модном лофте, Алексей же видел церемонию на природе.

В итоге, послушались главу семьи и собрали гостей в загородном коттедже.

«У нас были четко разделены обязанности по подготовке, в итоге разногласий удалось избежать», — рассказала Донцова «СтарХиту».

Невеста за вечер сменила три платья. С трепетом молодожены подошли и к выбору колец, которые для них изготовили на заказ с инициалами друг друга.