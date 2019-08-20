Татьяна Брухунова объяснила, почему не показывает родных и друзей

Личный ассистент Евгения Петросяна, которой приписывают роман с известным юмористом и обвиняют в разрушении брака Петросяна и Степаненко, поделилась со своими подписчиками в Instagram мнением по поводу шумихи вокруг своей персоны.

Поводом к публикации, видимо, стал вопрос, который периодически задают Брухуновой в личных сообщениях. Многим кажется, что у девушки нет друзей, но это не так. Татьяна уверяет, что ее окружают близкие люди, которых она не называет из-за регулярной травли.

Отсутствие stories и многочисленных фотографий с подругами и родственниками – еще далеко не подтверждение того, что в её личной жизни ничего не происходит.

«Когда я с подругами, то не снимаю, забываю про телефон. Во-первых, потому что мои близкие — не блогеры, и публичность их не волнует и даже немного пугает. Во-вторых, наслаждаюсь общением с дорогими мне людьми», — пишет девушка. Конечно, встречи с близкими — это редкость, так как Брухунова работает 7 дней в неделю.

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«Да и я не тусовщица. Я рабочая лошадь, которая за месяц может и одного выходного не получить. Увы, вопреки легендам СМИ о том, что я не вылезаю из салонов красоты и бутиков — это всего лишь их желание сделать из меня безмозглую плебейку. Но всё не так примитивно», — расставляет акценты Татьяна.

Она объясняет, что поездки на юг — это рядовые гастроли, походы в рестораны — служебная необходимость и встречи. Она была вынуждена удалить из соцсетей все снимки родных и близких после того, как началась ее травля. Давлению подвергалась не только она, но и ее родные, друзья, некоторым даже предлагали деньги за слова о ее «бурной юности».

Однако, несмотря на все вышесказанное, Брухунова подчеркивает, что не жалуется, а просто вносит ясность в происходящее.

«Когда-нибудь я расскажу всё и обо всех, кто вот уже много месяцев пытается сделать из меня монстра в глазах общества! Судя по всему, план энных лиц терпит поражение, ведь всё чаще ко мне подходят люди со словами поддержки и добрыми пожеланиями!» – заключает Брухунова.

Отметим, что официально Петросян и Брухунова свои отношения не подтверждают, но часто появляются вместе на различных мероприятиях.

Ранее дочь Петросяна от первого брака — Викторина Петросянц — вступила в борьбу за имущество отца. Она не хочет, чтобы коллекция именитого родителя досталась новой возлюбленной юмориста, сообщает Пятый канал.