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В «Ленкоме» рассказали, как себя чувствует Марк Захаров

Худрук театра остается в больнице с воспалением легких.

В «Ленкоме» рассказали, как себя чувствует Марк Захаров
В "Ленкоме" рассказали причины госпитализации Марка Захарова ФОТО: Евгения ГУСЕВА/КП

Директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал, как себя чувствует попавший в больницу худрук театра Марк Захаров.

Он был госпитализирован с воспалением легких. Сообщалось, что заболевание развилось до состояния тяжелой формы, но эти данные директор опроверг.

Он пояснил, что накануне у Марка Анатольевича поднялась температура и было принято решение, что он обратится в больницу для проведения осмотра.

Врачи сделали МРТ и кардиограмму и подтвердили опасения пациента – это воспаление легких.

«Заболевание в легкой форме. Медики обещают поставить на ноги за три дня. Надеемся, что все будет в порядке», — прокомментировал РИА Новости Варшавер.

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Марк ВаршаверМарк Захаров

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В «Ленкоме» рассказали, как себя чувствует Марк Захаров
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