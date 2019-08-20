В «Ленкоме» рассказали, как себя чувствует Марк Захаров

Директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал, как себя чувствует попавший в больницу худрук театра Марк Захаров.
Он был госпитализирован с воспалением легких. Сообщалось, что заболевание развилось до состояния тяжелой формы, но эти данные директор опроверг.
Он пояснил, что накануне у Марка Анатольевича поднялась температура и было принято решение, что он обратится в больницу для проведения осмотра.
Врачи сделали МРТ и кардиограмму и подтвердили опасения пациента – это воспаление легких.
«Заболевание в легкой форме. Медики обещают поставить на ноги за три дня. Надеемся, что все будет в порядке», — прокомментировал РИА Новости Варшавер.