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Волочкова гордится тем, что ей покровительствовала Алла Пугачева

Звезда вспомнила, как посетила «Рождественские встречи» Примадонны в Киеве в 2009 году.

Волочкова гордится тем, что ей покровительствовала Алла Пугачева
Волочкова гордится дружбой с Примадонной/globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что очень гордится тем фактом, что ей в свое время покровительствовала Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева.

Алла Пугачева. Фото
Пугачева приглашала Волочкову на свои «Рождественские встречи»/globallookpress.com

Напомним, что много лет назад, в 2009 году, певица пригласила танцовщицу на свои «Рождественские встречи», которые тогда проходили в столице Украины Киеве. Одной из самых ярких звезд на торжестве была как раз Анастасия Волочкова.

«Я тогда в Киеве была поющей танцовщицей. Исполнила песню «Балерина», которую специально для меня написал композитор Игорь Николаев. Алла Борисовна разрешила после того выступления мне на любом своем концерте петь ее композицию «Мне нравится, что вы больны не мной». Тогда на выступлении я сделала свой знаменитый шпагат. Многие российские звезды шоу-бизнеса до сих пор мне не могут его простить. Они просто завидуют, что Пугачёва обратила на меня внимание, а не на них», — заявила балерина.

Также танцовщица отметила, что мечтала о том, чтобы ее дочь Ариадна стала певицей. Девочка много лет увлекалась музыкой, но сейчас у ребенка совсем другие интересы.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ПугачеваАнастасия ВолочковаИгорь НиколаевКиев

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Волочкова гордится тем, что ей покровительствовала Алла Пугачева
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