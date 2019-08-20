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Волочкова опровергла слухи, что роман с Басковым был постановочным

По словам балерины, на Мальдивах они с «Золотым голосом России» любили друг друга по-настоящему.

Волочкова опровергла слухи, что роман с Басковым был постановочным
Волочкова уверяет, что у нее был настоящий роман с Басковым/globallookpress.com

Танцовщица Анастасия Волочкова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» прокомментировала слухи, что роман с «Золотым голосом России» Николаем Басковым в 2013 году был постановочным.

Николай Басков. Фото
У Баскова был настоящий роман с Волочковой/globallookpress.com

Напомним, что звезды вместе отдыхали на Мальдивах. Тогда же появились откровенные снимки балерины, на которых она прикрывает ракушкам свои интимные места. Недоброжелатели до сих пор уверены, что звезды просто устроили показуху ради хайпа и привлечения к себе дополнительного внимания.

«У меня тогда даже денег не было на отдых на Мальдивах. Коля мне позвонил и спросил, куда я собираюсь поехать на новогодние каникулы. Он сказал, что оплатит мне поездку. В итоге мы поехали вместе. Провели прекрасную неделю. Мы действительно любили друг друга. Такого прекрасного отдыха в моей жизни никогда не было», — сказала звезда.

Как заметила танцовщица, тех, кто не верит в их роман она переубеждать не собирается. На Мальдивы, чтобы не привлекать к себе внимание, они прилетели на разных самолетах, но пресса все равно все узнала.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваАнастасия ВолочковаМальдивыНиколай Басков

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Волочкова опровергла слухи, что роман с Басковым был постановочным
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