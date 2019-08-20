Волочкова заявила, что больше не собирается рожать детей

Балерина Анастасия Волочкова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что больше не собирается рожать детей. Напомним, что у звезды есть дочь Ариадна от бизнесмена Игоря Вдовина. Теперь у нее на первом месте творчество. Звезда сейчас готовит для зрителей спектакль «Балерина в зазеркалье цирка».

«Я считаю, что рождение ребенка никогда не является скреплением отношений между мужчиной и женщиной. Никогда ребенок не сможет удержать около вас мужчину», — сказала она.

Танцовщица вспомнила, что отец ее ребенка Игорь Вдовин после их расставания откровенно забыл про дочь. «Он шесть лет не приходил на ее день рождения. Лишь недавно стал с ней общаться. Сейчас дочь порой проводит время с папой, хотя живем мы с Аришей вместе», — заметила звезда.

По словам Волочковой, порой они с дочкой выясняли отношения. Все потому, что в доме балерины есть определенные правила поведения, которые Ариша иногда не хотела соблюдать. К примеру, в доме у танцовщицы всегда нужно самой убирать за собой посуду. К обслуживающему персоналу нельзя относиться как к прислуге. Сейчас Ариадна выполняет все эти условия и с матерью они живут душа в душу.