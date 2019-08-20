«Однажды…в Голливуде» называют главным претендентом на «Оскар»

До церемонии осталось еще полгода, однако букмекеры уже принимают ставки. А голоса в очередной раз распределяются весьма необычным образом.

Так «Оскар» за лучшую мужскую роль на этот раз прочат не Леонардо Ди Каприо и даже не Брэду Питту за искрометную игру в фильме Тарантино. Основным претендентом считается актер Хоакин Феникс, сыгравший суперзлодея в фильме «Джокер». Вероятность его победы конторы оценивают аж в 30,7%. А все потому что на фестивали редко попадают ленты, снятые по комиксам. Однако «Джокер» уже успел себя зарекомендовать на Венецианском кинофестивале.

На втором месте — актер Том Хэнкс, сыгравший главную роль в фильме «Прекрасный день по соседству». Взять главный приз также может Антонио Бандерас за работу над картиной «Боль и слава».

А вот в номинации «Лучший фильм» голоса разделились между двумя громкими работами — «Брачной историей» со Скарлетт Йоханссон и самой обсуждаемой лентой года — «Однажды…в Голливуде», которую Квентин Тарантино любя прозвал «сборником собственных лучших воспоминаний».

Что же, ждать осталось недолго. Церемония состоится 9 февраля 2020 года.