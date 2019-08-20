НОВОСТИ

«Однажды…в Голливуде» называют главным претендентом на «Оскар»

Букмекерские конторы объявили свой список кандидатов на престижную кинопремию.

«Однажды…в Голливуде» называют главным претендентом на «Оскар»
«Однажды в Голливуде», 2019

До церемонии осталось еще полгода, однако букмекеры уже принимают ставки. А голоса в очередной раз распределяются весьма необычным образом.

Так «Оскар» за лучшую мужскую роль на этот раз прочат не Леонардо Ди Каприо и даже не Брэду Питту за искрометную игру в фильме Тарантино. Основным претендентом считается актер Хоакин Феникс, сыгравший суперзлодея в фильме «Джокер». Вероятность его победы конторы оценивают аж в 30,7%. А все потому что на фестивали редко попадают ленты, снятые по комиксам. Однако «Джокер» уже успел себя зарекомендовать на Венецианском кинофестивале.

На втором месте — актер Том Хэнкс, сыгравший главную роль в фильме «Прекрасный день по соседству». Взять главный приз также может Антонио Бандерас за работу над картиной «Боль и слава».

А вот в номинации «Лучший фильм» голоса разделились между двумя громкими работами — «Брачной историей» со Скарлетт Йоханссон и самой обсуждаемой лентой года — «Однажды…в Голливуде», которую Квентин Тарантино любя прозвал «сборником собственных лучших воспоминаний».

Что же, ждать осталось недолго. Церемония состоится 9 февраля 2020 года.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Однажды в... Голливуде»«Оскар»претенденты на "Оскар"Хоакин Феникс

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Однажды…в Голливуде» называют главным претендентом на «Оскар»
Интересно?
Поделись с друзьями: