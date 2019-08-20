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Волочкова посоветовала звездам шоу-бизнеса привести «телеса в порядок»

Балерина объяснила, почему ее снимки в купальниках собирают огромное количество лайков.

Волочкова посоветовала звездам шоу-бизнеса привести «телеса в порядок»
Волочкова объяснила свою популярность в Сети/globallookpress.com/

Балерина Анастасия Волочкова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснила, почему ее фотографии в купальниках собирают такое большое количество просмотров и лайков. Как уверена танцовщица, снимки даже популярнее детских фотографий и на это есть веские причины.

Анастасия Волочкова. Фото
Волочкова объяснила популярность своих снимков в купальниках/globallookpress.com/

«Многие из звезд шоу-бизнеса тычут на мои снимки в купальниках. Уверяют, что это стриптиз и некрасиво. Солнышки. Так вы приведите свои телеса в порядок, чтобы вашим мужчинам было приятнее смотреть на вас, а не на Анастасию Волочкову», — заявила балерина.

Как сказала Волочкова она никогда специально не подливала масла в огонь и не привлекала дополнительное внимание пользователей фотографиями со своими шпагатами. Звезда давно смирилась, что на ее страничке сотни гневных комментариев после появления таких кадров. Поэтому она и закрывает порой страничку для комментариев.

«Мне оставляют комментарии моральные инвалиды. Они не понимают, что стройность и красота – это прекрасно. Из них льется желчь, и они пишут всякие гадости, на которые я перестала обращать внимания», — заметила Волочкова.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваАнастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новости

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Волочкова посоветовала звездам шоу-бизнеса привести «телеса в порядок»
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