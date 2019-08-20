Звезда «Голодных игр» разошелся с женой Лорой Хэддок

Спустя шесть лет после свадьбы одна из образцовых голливудских пар объявила о расставании. Сделали Сэм Клафлин и Лора Хэддок это посредством социальных сетей. Супруги также заявили, что растить общих они будут вместе.

Как отмечает Клафлин, он и Лора продолжат уважать и любить друг друга. Аналогичное сообщение появилось и на странице Лоры в Сети. Также звездная пара подчеркнула, что больше от них комментариев не последует, пишет Mirror.

Напомним, Лора и Сэм познакомились восемь лет назад. Как позже признавались звезды, это была любовь с первого взгляда. Шесть лет назад звезды поженились. Спустя пару лет в семье появился первенец — сын, а в прошлом году — дочка.