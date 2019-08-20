Вербер перед смертью могла испытывать сильные боли и судороги

Известный фармацевт Валерий Петухов заявил, что у фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер, которая скончалась 6 августа во время отдыха в Италии, была молниеносная форма менингококковой инфекции. Она, как он уверен, протекала с инфекционно-токсическим шоком.

Специалист считает, что у Аллы Вербер очень стремительно поднялась температура. Появился озноб и обильная геморрагическая сыпь. Затем звезда просто впала в кому, потому что организм уже не мог сопротивляться инфекции. Артериальное давление у Аллы Вербер, как думает специалист, прогрессивно падало. Возникла тахикардия. «Все это говорит о развитии жизнеугрожающего синдрома Уотерхауса-Фридериксена», — заметил Валерий Петухов.

При молниеносной форме менингококкового сепсиса у человека начинаются судороги. Затем начинается отек головного мозга. Человек теряет сознание. Петухов подчеркнул, что Аллу Вербер, возможно, можно было бы спасти, если бы поблизости находилась многопрофильная клиника. К сожалению, она была на отдыхе вдали от такой, поэтому помощь запоздала. Произошел инфекционно-токсический шок, сообщает портал Dni.ru.

Напомним, что Аллу Вербер похоронили в Торонто в закрытом гробу. Именно там живет ее мать. На траурной церемонии присутствовали только самые близкие друзья.