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Вербер перед смертью могла испытывать сильные боли и судороги

Фармацевт Валерий Петухов поведал, как фэшн-директор ЦУМа уходила из жизни.

Вербер перед смертью могла испытывать сильные боли и судороги
Вербер не смогли вовремя оказать помощь/globallookpress.com/

Известный фармацевт Валерий Петухов заявил, что у фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер, которая скончалась 6 августа во время отдыха в Италии, была молниеносная форма менингококковой инфекции. Она, как он уверен, протекала с инфекционно-токсическим шоком.

Алла Вербер. Фото
Вербер не оказали вовремя помощь/globallookpress.com/

Специалист считает, что у Аллы Вербер очень стремительно поднялась температура. Появился озноб и обильная геморрагическая сыпь. Затем звезда просто впала в кому, потому что организм уже не мог сопротивляться инфекции. Артериальное давление у Аллы Вербер, как думает специалист, прогрессивно падало. Возникла тахикардия. «Все это говорит о развитии жизнеугрожающего синдрома Уотерхауса-Фридериксена», — заметил Валерий Петухов.

При молниеносной форме менингококкового сепсиса у человека начинаются судороги. Затем начинается отек головного мозга. Человек теряет сознание. Петухов подчеркнул, что Аллу Вербер, возможно, можно было бы спасти, если бы поблизости находилась многопрофильная клиника. К сожалению, она была на отдыхе вдали от такой, поэтому помощь запоздала. Произошел инфекционно-токсический шок, сообщает портал Dni.ru.

Напомним, что Аллу Вербер похоронили в Торонто в закрытом гробу. Именно там живет ее мать. На траурной церемонии присутствовали только самые близкие друзья.

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Алла ВерберАлла Вербер умерлаВалерий ПетуховИталияКанада

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Вербер перед смертью могла испытывать сильные боли и судороги
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