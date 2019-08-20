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Мария Кожевникова поделилась снимком шестилетней давности

Некоторые подписчики посчитали, что раньше актриса выглядела естественней.

Мария Кожевникова поделилась снимком шестилетней давности
Мария Кожевникова. Фото: GLOBALLOOKPRESS.COM

Марию Кожевникову не упрекнешь в неискренности со своими подписчикам. Она честно делится своими мыслями и эмоциями, это же касается и снимков в социальной сети Instagram.

Нынешняя публикация тоже из таких. Актриса призналась, что обнаружила фотографию совершенно случайно, и она вызывает у звезда самые приятные воспоминания.
«Оставлю для истории. Память телефона выдала… 6 лет назад. Я помню это мгновение: слышу его запах, ощущение от первой беременности и влюблённые глаза мужа! К счастью, многое изменилось, у меня уже три сына, но последнее нет», — отмечает Мария Кожевникова.

В комментариях линии обсуждения поста разделились. Они выражали уверенность, что тогда артистка выглядела гораздо естественней и была «настоящей». Другие, как и сама Мария, отмечали, что сегодня в жизни звезды многое поменялось. Например, сыновей у актрису уже трое.

Напомним, актриса воспитывает троих сыновей и старается, как можно больше проводить с ними. Одно из последних совместных семейных приключений – рыбалка. Возможно, улов мог бы быть и побольше, зато семья от души повеселилась и хорошо провела время.

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Мария Кожевникова поделилась снимком шестилетней давности
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