Апина в откровенном наряде намекнула на приближающийся юбилей

Певица Алена Апина в Instagram напомнила своим подписчикам, что через несколько дней, 23 августа, у нее юбилей. Звезде отечественной эстрады исполнится 55 лет. Певица опубликовала фотографию на своей страничке, на котором она в достаточно откровенном наряде. Апина рассказала, что этот снимок в мае нынешнего года сделала ее подруга Наталья Галич.

По словам Апиной, она не сходит с ума в честь предстоящего юбилея. Яркая исполнительница не убивается в юбилейных агониях и не устраивает концерты в Кремле и «Крокусе». Также она не бегает, как некоторые другие звезды эстрады, по телевизионным каналам и не рассказывает, как прекрасно жилось раньше и как плохо живется сейчас.

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«Я продолжаю жить. И радоваться, что в 55 мне интересно петь, любить чудесных и ярких людей, гордиться дочерью-студенткой и улыбаться отражению в зеркале и выкладывать такие свежие фото! А всё остальное — просто цифры, мишура и чьи-то (не ваши!) правила! Я стану ещё счастливее, если вы 23.08 напишите мне несколько слов про Алёну Апину. Это и будет самый лучший подарок», — заметила певица.

Отметим, что не так давно Алена Апина выкладывала снимок, который был сделан в столице Франции Париже. На кадре она в обществе своей единственной дочери семнадцатилетней Ксении Иратовой. Девушка выросла настоящей красавицей. Отметим, что Ксения Иратова родилась семимесячной в декабре 2001 года от суррогатной матери. Алена Апина долгие годы пыталась родить самостоятельно. Она, к примеру, девять раз проходила процедуру искусственного оплодотворения. Исполнительница семь лет безуспешно лечилась от бесплодия.