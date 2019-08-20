Алану Мамаеву обманули интернет-мошенники на 75 тысяч рублей

Жена футболиста так и не дождалась брендового футляра для помады.

Казалось бы, еще недавно жена Павла Мамаева, отбывающего срок за драку, жаловалась на своем бедственное финансовое положение и даже намеревалась продавать дорогой автомобиль, чтобы свети концы с концами, как появились новые новости.

Алана Мамаева написала заявление в полицию, в котором рассказала, что она стала жертвой интернет-мошенников, которые так и не прислали ей футляр для губной помады от Louis Vuitton, за который она, между прочим, заплатила 75 тысяч рублей.

Собеседник в полиции рассказал изданию «СтарХит», что злосчастное объявление она увидела еще в мае, тогда же оформила заказ, но до сих пор от преступников ни ответа, ни привет, то есть футляра. Так что 18 августа было возбуждено уголовное дело за мошенничество. Сама потерпевшая пока никак не комментирует инцидент.

Напомним, в последнее время Алана Мамаева стала проявлять интерес к жертвам пластических хирургов и помогает пострадавшим дамам. Кроме того, светская львица обеспокоилась состоянием рук у «Руки-базуки» Терешина.