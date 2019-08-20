Елена Подкаминская «нереально» станцевала на Кипре с сумкой

Актриса рассказала, что не будет сниматься в продолжении «Кухни».

40-летняя Елеан Подкаминская, которая у многих российских зрителей главным образом, ассоциируется с сериалом «Кухня», продолжает отдых на Кипре. А параллельно с фотоотчетом в своем Instagram, звезда успевает отвечать на вопросы своих поклонников в Сети.

Очередной и часто задаваемый, традиционно, касается продолжения сериала «Кухня». В очередной своей публикации Елена разочаровала фанатов, заявив, что не планирует больше сниматься в популярном сериале.

К вопросам о моем участии в продолжении «Кухни»: «Нет, я не снимаюсь! #рубрика «Спрашивали? — Отвечаем!», — пишет звезда.

При этом сообщение актриса сопроводила зажигательным танцем под заглавную музыкальную композицию сериала. Не последнее место в танце занимала большая сумка Подкаминской. Кстати, разухабистый, шуточный танец, который некоторые назвали «нереальным», понравился не всем поклонникам, некоторые предположили, что после этого многие должны просто отписаться от звезды.

Кстати, несколько дней назад Елена рассказала, что во время отпуска снова вернулась к раздельному питанию.