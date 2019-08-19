Звезда фильма «Нелюбовь» поздравила маму с днем рождения

Рабочий график певцов и актеров традиционно очень плотный. Однако, для поздравлений своих родных с днем рождения у них всегда находится время. Тем более, когда речь заходит о мамах.

Недавно на своей странице в социальной сети Instagram свою маму трогательно поздравила внучка знаменитой Жанны Прохоренко Марьяна Спивак.

«Моя мама…! С днем рождения, любимая, красивая, невероятная, талантливая, родная! Будь счастлива, будь весела, здорова, легка, пусть все будет так, как мечтается. Пусть будет море, пусть будет кино, сюрпризы, приключения и пусть конечно будем мы. Люблю тебя!» — пишет актриса.

К поздравлениям присоединились и подписчика Марьяны, которые дружно отметили, что мама артистки, благодаря темпераменту и настрою, может дать фору молодым.

«Ваша Мама, потрясающе красивая и яркая женщина! Веселая, активная и естественная! Поздравляю с Днем Рождения! Всего самого наилучшего и доброго Вашей Маме!» — пишет одна из комментаторов.