Оксана Воеводина может остаться без алиментов от экс-короля Малайзии

По сообщениям прессы, бывший король Малайзии Фарис еще июля произнес троекратное «талак» и таким образом, согласно мусульманскому праву развелся с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной. Ему уже, говорят, и новую невесту подыскали.

Между тем, сама русская красавица вместе с сыном живет вместе с сыном в подмосковной Барвихе, в закрытом коттеджном поселке. Аренду, по словам адвоката Воеводиной, оплачивает Мухаммад, и женщина ни в чем не нуждается.

И, оказывается, хорошее еще что все произошло именно так, как произошло. ПО словам востоковеда РАН Елены Фомичевой, Воеводиной очень повезло, что ребенка она родила в России. Если бы все случилось в Малайзии, малыша, тем более, мальчика обязательно забрала бы родня мужа. Мам сыновей отдают на воспитание отцам. Все, что остается Оксане, надеяться на порядочность монарха. Но, как бы то ни было, выплата алиментов будет для него добровольным актом, а не обязанностью.

А самой Оксане Воеводиной Елена Фомичева советует оставить сына в России, если она соберется в Малайзию решать имущественные вопросы.

Вместе с тем, безрадостно описывает перспективы судебного взыскания алиментов, если экс-монарх откажется помогать ребенку. Как отмечает адвокат Виктория Дергунова, право взыскать алименты у Воеводиной есть, но как исполнять принятое решение, неизвестно. Власти Малайзии не обязаны исполнять решения суда, принятые в России. Потому и судиться за алименты в нашей стране нет никакого смысла, пишет кр.ru.