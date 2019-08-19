Элтон Джон защитил Меган и Гарри от нападок «зеленых»

Герцог и герцогиня Сассекские подверглись жесткой критике из-за четырех полетов за 11 дней после проведенной компании в защиту окружающей среды.

Сэр Элтон Джон встал на защиту Меган Маркл и принца Гарри после того, как на тех посыпался град обвинений из-за полетов на частных джетах.

Публику возмутило, что ратовавшая за экологию чета за последние 11 дней четыре раза летала на самолетах — последний раз в Ниццу, почти сразу же после отдыха на Ибице.

Музыкант опубликовал эмоциональный пост, в котором заявил, что должен защитить Меган и Гарри от лица своего «дорого друга леди Дианы».

«Я ужасно расстроен из-за травли герцога и герцогини Сассекских, устроенной прессой из-за их частного визита в мой дом в Ницце на прошлой неделе», — начал он пост.

«Мать принца Гарри, принцесса Диана, была мои дорогим другом и я чувствую себя обязанным защитить Гарри и его семью от нападок, из-за которых погибла и она», — заявил Джон.

Он призвал СМИ «прекратить спускать собак», так как он пригласил чету, чтобы они могли отдохнуть в спокойной обстановке и отметил, что на протяжении всего года пара неустанно трудилась на ниве благотворительности.