НОВОСТИ

Элтон Джон защитил Меган и Гарри от нападок «зеленых»

Герцог и герцогиня Сассекские подверглись жесткой критике из-за четырех полетов за 11 дней после проведенной компании в защиту окружающей среды.

Элтон Джон защитил Меган и Гарри от нападок «зеленых»
Элтон Джон призвал СМИ прекратить нападки на Меган и Гарри. Фото: Global Look Press

Сэр Элтон Джон встал на защиту Меган Маркл и принца Гарри после того, как на тех посыпался град обвинений из-за полетов на частных джетах.

Публику возмутило, что ратовавшая за экологию чета за последние 11 дней четыре раза летала на самолетах — последний раз в Ниццу, почти сразу же после отдыха на Ибице.

Музыкант опубликовал эмоциональный пост, в котором заявил, что должен защитить Меган и Гарри от лица своего «дорого друга леди Дианы».

«Я ужасно расстроен из-за травли герцога и герцогини Сассекских, устроенной прессой из-за их частного визита в мой дом в Ницце на прошлой неделе», — начал он пост.

«Мать принца Гарри, принцесса Диана, была мои дорогим другом и я чувствую себя обязанным защитить Гарри и его семью от нападок, из-за которых погибла и она», — заявил Джон.

Он призвал СМИ «прекратить спускать собак», так как он пригласил чету, чтобы они могли отдохнуть в спокойной обстановке и отметил, что на протяжении всего года пара неустанно трудилась на ниве благотворительности.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьякритикаМеган МарклМеган Маркл и принц ГарриМеган Маркл последние новостиПринц ГарриПринц Гарри последние новостиЭлтон Джон

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Элтон Джон защитил Меган и Гарри от нападок «зеленых»
Интересно?
Поделись с друзьями: