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Валерия ответила, чем особенны участники шоу «Голос 60+»

Певица впервые присоединилась к команде наставников и не пожалела об этом.

Валерия ответила, чем особенны участники шоу «Голос 60+»
https://www.instagram.com/valeriya/

В павильонах «Мосфильма» начались съемки второго сезона популярного проекта. Из 250 кандидатов до стадии «слепых прослушиваний» были допущены 50.

Кроме того, Первый канал объявил наставников второго сезона. Кроме Пелагеи и Льва Лещенко в новой роли дебютировали Михаил Боярский и певица Валерия.

«Я видела в ходе проекта некоторые номера, но этот сезон буквально покорил мое сердце, — призналась Валерия. — И в первую очередь, зацепила искренность и бескорыстность участников. Им уже не нужно строить карьеру, зарабатывать деньги. Они просто искренне делятся тем, что у них на душе».

Со слов наставницы, артисты приходят, чтобы экспериментировать.

«Они наслаждаются собой и окружающими. И эта безудержная радость, энергия передаются и нам, и зрителям».

Напомним, в таком формате проект пройдет во второй раз. Помимо вокальных данных, участники должны обладать и весьма почтенным возрастом. Ведь к отбору допускаются лишь те, кому уже есть 60 лет.

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Михаил Боярскийпевица ВалерияПервый каналшоу Голос 60+

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Валерия ответила, чем особенны участники шоу «Голос 60+»
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