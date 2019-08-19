Сергей Жорин: «Тарасов платит алименты в 20 раз меньше, чем Глушаков»

Приставы уже списали с должника 7 миллионов в пользу старшей дочери, но это не конец.

Недавно футболист Дмитрий Тарасов в интервью рассказал, как стал злостным алиментщиком. По его мнению, виновата бухгалтерия ФК «Локомотив». А еще спортсмен не устает повторять, что готов содержать дочь, но не хочет тратить кровно заработанные на бывшую супругу. Почему первая жена Дмитрия Оксана Тарасова не работает и кто виноват в невыплате алиментов, порталу Teleprogramma.pro рассказал звездный адвокат Сергей Жорин.

«Тарасов говорит, что виноват клуб, и я с ним согласен»

Сергей Жорин с ситуацией бывших супругов Дмитрия и Оксаны Тарасовых знаком не понаслышке. Именно он представляет интересы экс-жены футболиста. И в вопросе «кто виноват, что появился долг?» звездный адвокат согласен с позицией Тарасова.

«Тарасов говорит, что задолженность появилась по вине клуба, в котором он работал (клуб «Локомотив» — Прим. Ред.), и я с ним согласен. Сумма алиментов привязана к МРОТ, поэтому в бухгалтерии должны были индексировать. Но Оксана, до обращения к нам, позвонила Тарасову и сказала: «Дима, возникла задолженность, давай решать». Он вместо того, чтобы урегулировать вопрос , обратился в суд, чтобы уменьшить размер алиментов и ликвидировать возникшую заложенность.

Нам все равно, по чьей вине образовалась задолженность. Если Тарасов хочет наказать клуб, то пусть этим вопросом занимаются его адвокаты. Главное, что мы получили деньги. По задолженности (более 7 миллионов рублей — Прим. Ред.) вопрос закрыт, а вопрос с неустойкой (около 8 миллионов рублей — Прим. Ред.) мы сейчас поставили на паузу. Мы понимаем, что у Дмитрия не самый лучший период в жизни: травма, не продленный контракт с клубом и ряд других моментов. Чтобы сейчас Тарасова не добивать, мы решили, что вернемся к этому моменту через несколько месяцев», — прокомментировал Сергей Жорин.

«Дмитрий недоволен решением, которого сам добился 10 лет назад»

С первой женой Оксаной Дмитрий поженился в середине 2000-х. В 2009 году супруга подарила футболисту дочь Ангелину, но из семьи спортсмен ушел, влюбившись в телеведущую Ольгу Бузову. По словам собеседника портала Teleprogramma.pro, размер алиментов бывшие супруги устанавливали в суде и именно Тарасов просил назначить ему сумму в размере 200 тысяч рублей, что суд и сделал, привязав ее к МРОТ (минимальный размер оплаты труды — Прим. Ред.)

«После развода Оксана взыскала с Дмитрия алименты в размере 1/4 от всех доходов. Учитывая, что у него сейчас доход около 200 миллионов год, получается, он должен был бы платить порядка 50 миллионов. Он обжаловал это решение и предложил платить по 200 тысяч рублей в месяц. Суд согласился с его позицией, привязав размер алиментов к МРОТ. Прошло 10 лет, и Дмитрий стал недоволен решением, которого он сам добивался.

Если Тарасов не обратится в суд, то мы не будем поднимать вопрос об изменении суммы алиментов. Сейчас он должен платить 400 тысяч рублей в месяц. Эта сумма Оксану устраивает. Если Дмитрий будет судиться, то мы будем защищаться», — пояснил звездный адвокат.

«Тарасов перечисляет в 20 раз меньше, чем тот же Глушаков»

Адвокат Оксаны Тарасовой прояснил ее позицию — у экс-жены футболиста нет желания наказать бывшего, она не намерена «выжимать из Дмитрия последнее». Футболист в интервью отказывается содержать мать своей старшей дочери и называет ее безработной. Но оказалось, что спортсмен лукавит.

«Оксана работает. Она занимается риэлторскими услугами и у нее есть еще дополнительный заработок, связанный с интернет-проектом. Это не весть какие деньги, но 200-300 тысяч рублей в месяц она зарабатывает, Дмитрий ее не содержит.

Это очень распространенная и, на мой взгляд, некрасивая позиция со стороны мужчин. Они перечисляют деньги на содержание ребенка и им кажется, что на эти деньги «жирует» бывшая жена. Тратит на себя, а не на ребенка. Очень частая фобия среди мужчин. Стоит понимать, что Тарасов перечисляет в 20 раз меньше, чем тот же Глушаков (футболист Денис Глушаков — Прим. Ред.). Это для примера. Дочка у Дмитрия уже взрослая (Ангелине 10 лет — Прим. Ред.): она хочет красиво одеваться, куда-то ходить, вкусно обедать и еще что-то. Тех денег, которые перечислял Дмитрий, было недостаточно. Оксана еще и свои добавляла: поездки, спорт.

Даже знаете, какая история была. Девочка занималась горными лыжами. Ей очень нравилось и у нее получилась, но горные лыжи — затратный вид спорта. Нужны лыжи, костюм, обмундирование. Им пришлось уйти из этого вида спорта и пойти в волейбол. Как сказала Оксана, «здесь нужны шорты и футболка, и она может играть». То есть выбирали между видом спорта, который ей нравится, и видом спорта, который она себе может позволить. Поэтому Дмитрий говорит, что они живут на широкую ногу на эти деньги, но на деле все эти годы он платил по 200 тысяч рублей в месяц. Это немаленькие деньги, но не та сумма, на которую себе можно ни в чем не отказывать в Москве.

Также могу сказать, что Дмитрию очень повезло с бывшей женой. Если вы обратите внимание, то с самого начала конфликта она не ходила на ток-шоу и не давала интервью, хотя предложений было огромное количество. В том числе и за гонорар. Нужно отдать должное, что она благородный, спокойный и уравновешенный человек, который не хочет скандала. Она желает, и я со своей стороны тоже, Дмитрию быстрее встать на ноги», — подытожил Жорин.

Напомним, в 2016 году Тарасов со скандалом развелся со своей второй женой, телеведущей Ольгой Бузовой. Многие считают, что, еще будучи в браке, он закрутил роман с моделью Анастасией Костенко, на которой женился 9 января 2018 года. 10 июля 2018 года родилась дочь Милана, а про первую наследницу звездный папа, кажется, забыл.

Что вы думаете по этому поводу? Должен ли размер алиментов зависеть от зарплаты отца ребенка? И большая ли сумма 400 тысяч рублей для человека, который зарабатывает миллионы? Делитесь своим мнением.