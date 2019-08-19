Лионелла Пырьева рассказала о завещании первого мужа

По словам актрисы, она поступила честно и все разделила между собой и детьми известного режиссера.

Актриса Лионелла Пырьева стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она вспомнила, как уходил из жизни знаменитый режиссер Иван Пырьев и об завещании, которое он оставил. По нему все полагалась ей, но она поступила честно и разделила имущество богатого супруга между детьми режиссера от предыдущих браков и собой. Напомним, что она была на 36 лет младше мужа.

больше по теме Лионелла Пырьева объяснила, почему уходила от Олега Стриженова Актер долгое время пытался жить на две семьи.

«Я предчувствовала его уход. До меня у него было три инфаркта. Но он скрывал от всех свое плохое самочувствие. В последние полгода я видела, что он совсем ослабел. Да еще картина «Братья Карамазовы» была очень тяжелая. Однажды на съемочной площадке взорвался какой-то прибор. Его поранило, но он не хотел подавать вида, что пережил шок», — заявила Лионелла Пырьева.

Затем вместе с женой Пырьев пришел домой. Прямо в коридоре сбросил дубленку. Подошел к зеркалу и сказал: «Плохой ты, Иван Александрович». «У меня тогда сердце оборвалось. Я не спала всю ночь. Он проснулся сначала полчетвертого. Спросил, почему я не сплю. Решил еще поспать. А через два часа я услышала храп. Так люди не храпят во сне. Я подбежала к телефону и позвонила в клинику, но было уже поздно», — заявила актриса.

Между тем Корчевников напомнил, что в завещании Пырьев говорил, что оставляет все имущество третьей жене, потому что его дети от предыдущих браков уже выросли. «Он его нигде не зарегистрировал завещание, да и я поступила честно. Все разделило между двумя сыновьями. Ну и мне досталась третья часть его имущества», — сказала Лионелла Пырьева.