Лионелла Пырьева рассказала о завещании первого мужа

Актриса Лионелла Пырьева стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она вспомнила, как уходил из жизни знаменитый режиссер Иван Пырьев и об завещании, которое он оставил. По нему все полагалась ей, но она поступила честно и разделила имущество богатого супруга между детьми режиссера от предыдущих браков и собой. Напомним, что она была на 36 лет младше мужа.
«Я предчувствовала его уход. До меня у него было три инфаркта. Но он скрывал от всех свое плохое самочувствие. В последние полгода я видела, что он совсем ослабел. Да еще картина «Братья Карамазовы» была очень тяжелая. Однажды на съемочной площадке взорвался какой-то прибор. Его поранило, но он не хотел подавать вида, что пережил шок», — заявила Лионелла Пырьева.
Затем вместе с женой Пырьев пришел домой. Прямо в коридоре сбросил дубленку. Подошел к зеркалу и сказал: «Плохой ты, Иван Александрович». «У меня тогда сердце оборвалось. Я не спала всю ночь. Он проснулся сначала полчетвертого. Спросил, почему я не сплю. Решил еще поспать. А через два часа я услышала храп. Так люди не храпят во сне. Я подбежала к телефону и позвонила в клинику, но было уже поздно», — заявила актриса.
Между тем Корчевников напомнил, что в завещании Пырьев говорил, что оставляет все имущество третьей жене, потому что его дети от предыдущих браков уже выросли. «Он его нигде не зарегистрировал завещание, да и я поступила честно. Все разделило между двумя сыновьями. Ну и мне досталась третья часть его имущества», — сказала Лионелла Пырьева.