Выучить китайский: миссия выполнима

Объясняем, почему китайский язык не такой сложный, как принято считать.

Перспективы, которые открывает знание китайского языка, не вызывают сомнений. Говорить на китайском — это почетно и престижно. Кроме того, человек, владеющий китайским, вызывает неподдельный интерес и уважение, ведь большинство людей считает, что выучить китайский даже не сложно, а невозможно. Однако так ли это на самом деле?

Будь он настолько сложен, полтора миллиарда жителей Земли не говорили бы и не писали бы на нем свободно. И к этому числу легко может примкнуть любой человек. Главное — побороть страх неудачи. Успех в изучении любого языка, в том числе китайского, на 99% зависит от преподавателей и от системы, по которой ведутся занятия. В Институте Конфуция при МГЛУ китайский язык преподают не просто носители языка, а опытные педагоги, которые знают, с какими трудностями в первую очередь сталкиваются студенты, на каких аспектах языкознания необходимо сделать акценты, как сделать сложные правила понятными для восприятия. Однако оценить всю красоту и богатство китайского языка невозможно, не познакомившись с богатой историей Китая, искусством каллиграфии, народными традициями, музыкой, живописью, литературой. Именно поэтому Институты Конфуция при МГЛУ знакомят слушателей с историей, культурой, философией, обычаями Китая.

Немаловажным аспектом в успешном изучении китайского языка является правильное стимулирование. Для слушателей курсов Институтов Конфуция, показавших высокие результаты в учебе и успешно сдавших официальный экзамен HSK (HanyuShuipingKaoshi — стандартизированный экзамен по китайскому языку для лиц, не являющихся носителями китайского языка, который является единой формой аттестации для всех иностранных учащихся, результаты которого признаются во всем мире), учебным заведением организуются бесплатные стажировки в Китае.

Безусловно, китайский язык имеет свои особенности. Например, специалисты считают, что пытаться выучить китайский язык «с нуля», просто поехав в Китай, бессмысленно, а погружаться в языковую китайскую среду имеет смысл только тогда, когда языковые азы уже освоены и человек имеет достаточную базу знаний. Поэтому после курса в Институте Конфуция такая поездка будет крайне полезной.

Набор на новый учебный семестр начинается в ближайшие дни! Вы можете лично попробовать себя в качестве слушателя курсов китайского языка, чтобы принять решение об учебе для себя или своих близких.

Занятия проходят в самом центре Москвы, рядом с метро «Парк Культуры», по адресу: Комсомольский проспект, дом 6.