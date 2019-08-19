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Выйдя из больницы, Джигарханян первым делом хочет посетить свой театр

Об этом сообщил его помощник Артур Согомонян.

Выйдя из больницы, Джигарханян первым делом хочет посетить свой театр
Армен Джигарханян чувствует себя нормально. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Госпитализированного 14 августа Народного артиста СССР Армена Джигарханяна выпишут сегодня или завтра (19-20 числа). Об этом порталу Teleprogramma.pro рассказал его помощник Артур Согомонян.

«Завтра утром он уже точно будет дома. Я на это надеюсь. И первым делом он пойдет в театр», — сообщил собеседник издания.

Он также уточнил, что попадание 83-летнего актера в больницу не было экстренной госпитализацией в связи с резким ухудшение здоровья. На самом деле Армена Борисовича планово положили под капельницу. Сейчас он чувствует себя нормально.

Напомним, ранее друг актера, кинопродюсер Марк Рудинштейн сообщил, что у артиста просто поднялся сахар в крови и его должны выписать через три-четыре дня. Но обозначенный срок уже прошел.

А вы тоже сразу выходите на работу после болезни?

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Выйдя из больницы, Джигарханян первым делом хочет посетить свой театр
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