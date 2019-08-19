Выйдя из больницы, Джигарханян первым делом хочет посетить свой театр

Об этом сообщил его помощник Артур Согомонян.

Госпитализированного 14 августа Народного артиста СССР Армена Джигарханяна выпишут сегодня или завтра (19-20 числа). Об этом порталу Teleprogramma.pro рассказал его помощник Артур Согомонян.

«Завтра утром он уже точно будет дома. Я на это надеюсь. И первым делом он пойдет в театр», — сообщил собеседник издания.

Он также уточнил, что попадание 83-летнего актера в больницу не было экстренной госпитализацией в связи с резким ухудшение здоровья. На самом деле Армена Борисовича планово положили под капельницу. Сейчас он чувствует себя нормально.

Напомним, ранее друг актера, кинопродюсер Марк Рудинштейн сообщил, что у артиста просто поднялся сахар в крови и его должны выписать через три-четыре дня. Но обозначенный срок уже прошел.

А вы тоже сразу выходите на работу после болезни?