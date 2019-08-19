Лионелла Пырьева объяснила, почему уходила от Олега Стриженова

Актриса Лионелла Пырьева стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала о своем знакомстве и расставании с актером Олегом Стриженовым. Мужем и женой они стали только спустя много лет — в далеком 1976 году. Хотя первое знакомство произошло на съемках картины «Мексиканец», где актер исполнил главную роль в 1955 году.

«Мне было всего 17 лет. Он был сильный и мужественный мужчина. Мы пообщались и разошлись. Конечно, у меня было некое чувство влюбленности, но не больше. Чувства пришли намного позже», — заметила она.

Следующая их встреча случилась на съемках картины «Вольный ветер» спустя несколько лет. Он стоял рядом с их ассистенткой режиссера и любовался молодой актрисой. Позже стало ясно, что он приходил посмотреть специально на Лионеллу.

«Еще через два годы мы встретились в ресторане. Я знала, что он несвободен. У него уже был ребенок от Марианны — дочь Наталья. Тогда я влюбилась в него на всю жизнь. Но Олег жил на две семьи. Он уходил к жене и дочке. Потом возвращался ко мне. Через какое-то время я поняла, что наша любовь обречена. Я уехала на гастроли. Сказала ему, что ничего у нас не будет, и пожелала удачи. После этого мы расстались на долгие годы», — заявила актриса.