В Петербурге найден мертвым заслуженный артист России Михаил Романов

19 августа в Санкт-Петербурге возле жилого дома было найдено тело музыканта — заслуженного артиста России Михаила Романова. По предварительным данным журналистов канала Рен-ТВ, 68-летний мужчина покончил с собой.

Известно, что ранее ему пришлось уволиться с работы из-за психического расстройства. Некоторое время он наблюдался у специалистов и принимал необходимые препараты. Тело погибшего обнаружила его супруга.

В 70-ых годах Романов окончил музыкальное училище имени Римского-Корсакова, а затем Ленинградскую консерваторию, преподавал игру на трубе. С 1977 года являлся регулятором группы труб Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии.