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Никаких долгов: Киркоров оплатил все штрафы от ГИБДД

Человек с такой фамилией не фигурирует в банке данных должников на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

Никаких долгов: Киркоров оплатил все штрафы от ГИБДД
Филипп Киркоров/instagram.com/fkirkorov/

Директор Филиппа Киркорова Геннадий Рыбак заявил РИА Новости, что у артиста нет неоплаченных штрафов от ГИБДД, и больше не может быть никаких комментариев.
В подтверждение своих слов об уплате штрафов Рыбак показал скриншот страницы мобильного приложения, где видно, что неоплаченных штрафов у знаменитости действительно нет.

Проверить эту информацию легко, достаточно зайти на сайт Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России и в разделе для поиска должников вбить данные артиста: Киркоров Филипп Бедросович 30.04.1967. И действительно, по таким данным выдается ответ: «По вашему запросу ничего не найдено».

Ранее в СМИ прошла информация, что за Кирковым числятся три неоплаченных штрафа на сумму в 2 000 рублей. А еще якобы у него порядка 30 неоплаченных штрафов на различные суммы от 500 до 3 000 рублей. Нарушения, судя по некоторым сообщениям в СМИ, были совершены еще в апреле этого года в Москве, а также в Московской и Тверской областях.

Еще по денежным претензиям к певцу: проходила в прессе информация о том, что «Комбинат питания «Кремлевский»» хочет в судебном порядке взыскать с него 82 тысячи рублей. Якобы столько комбинат потратил на организацию дополнительного питания для участников труппы артиста во время репетиций и концерта в августе прошлого года.

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звездаконцертФилипп Киркоров

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Никаких долгов: Киркоров оплатил все штрафы от ГИБДД
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