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Букмекеры начали принимать ставки на беременность Кейт и Меган в 2020 году

Королевский комментатор Фил Дампье также не исключает, что в королевском семействе может случиться пополнение.

Букмекеры начали принимать ставки на беременность Кейт и Меган в 2020 году
Британцы уверены, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл родят в 2020 году. Фото: Global Look Press

Алекс Апати из букмекерской конторы Ladbrokes рассказал, что британцы находятся в предвкушении известий о пополнении в королевском доме.

При этом по их мнению, в 2020 году дети должны появиться сразу в двух семьях — Сассексов и Кембриджей. Ставки на «двойню» в Ladbrokes составляют 3/1, а в Bookmakers.tv и того выше — 7/2.

Ранее принц Гарри заявил, что не против, чтобы в его семье был еще ребенок, но четко обозначил свою позицию, что более двух детей заводить не намерен.

При этом инсайдеры и вовсе считают, что беременную Меган Маркл больше никто не увидит, так как пара намерена усыновить ребенка.

Что же касается Кейт Миддлтон, то королевский комментатор Фил Дампье полагает, что у герцогини Кембриджской может быть еще один ребенок, несмотря на то, что у нее и так есть чем развлечься, имея на руках троих детей.

По его мнению, Кейт вполне может забеременеть, так как это даст ей возможность больше находиться дома и это отличный шанс, чтобы под благовидным предлогом отказаться от выполнения королевских обязанностей, пишет The Sun.

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Букмекеры начали принимать ставки на беременность Кейт и Меган в 2020 году
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