Михайлов и Певцов поздравили верующих с праздником Преображения Господня

Среди российских звезд немало православных и верующих людей, которые не упускают из внимания религиозные праздники. На своей странице в Instagram c праздником Преображения Господня россиян поспешили поздравить Стас Михайлов, Игорь Николаев и Дмитрий Певцов. Последний называет себя в первую очередь православным человеком и только во вторую — актером.

Игорь Николаев пожелал в Instagram своим подписчикам духовного преображения, доброты и умиротворения души. А также здоровья, счастья, света, добра, мира и радости.

Стас Михайлов опубликовал в Instagram фото иконы Преображения Господня и также пожелал всем поклонникам здоровья и благополучия.

Дмитрий Певцов по традиции обратился к словам духовного лидера. На этот раз актер привел в Instagram цитату митрополита Антония Сурожского: «Подумаем о нашем опыте преображенного мира, о тех мгновениях, когда все внутри и вокруг нас было озарено действительно Божественным светом».

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Напомним, в праздник Преображения Господня христиане вспоминают событие из земной жизни Христа. Перед последним путешествием в Иерусалим Иисус взял приближенных учеников и поднялся с ними на гору Фавор. Там они увидели Господа в особом свете. Это было своего рода видение наяву, которое было дано будущим апостолам для удостоверения в том, что Иисус имеет божественную сущность.