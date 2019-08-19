Меган и Гарри наняли нового личного секретаря

Меган Маркл и принц Гарри наняли нового личного секретаря. Ею стала Фиона Мкилуэм, которая сама себя описывает в соцсетях как «самую востребованную супер-маму».

Герцог и герцогиня Сассекские остановили свой выбор именно на этой кандидатуре неслучайно. 45-летняя Фиона в 2009 году стала самым молодым британским дипломатом в Албании.

Симпатии королевской четы она сумела завоевать своей деятельностью, которая направлена на защиту прав женщин.

В обязанности личного секретаря Меган и Гарри будет входить координация их официальных графиков, управление другими сотрудниками штата, а также ведение корреспонденции.

Фиона пришла на место Саманты Коэн, которая заявила, что уйдет с позиции личного секретаря после рождения Арчи.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл никак не могла найти общий язык с персоналом и даже заработала себе прозвище «трудная герцогиня». Что же, есть шанс, что Фиона с ее дипломатическими навыками сумеет утрясти любой конфликт, пишет Daily Mail.