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Визажист Меган Маркл выиграла дело в суде

Один из любимых бьюти-брендов герцогини вышел победителем в деле о плагиате.

Визажист Меган Маркл выиграла дело в суде
Визажист Меган Маркл отстояла в суде свои авторские права. Фото: Global Look Press

Шарлотта Тилбери засудила немецкую марку Aldi за продажу копии бронзовых румян Lacura Broadway Shape and Glow за 6,99 фунтов стерлингов, в то время, как продукция ее бренда Filmstar Bronze and Glow стоит 49 фунтов стерлингов.

Верховный суд нашел, что между дизайном упаковки обоих товаров имеется «существенное сходство», включая логотип в виде бриллианта и символ звезды с расходящимися лучами.

«Королева румян» Шарлотта была нанята в качестве визажиста для гостей на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри. Кроме этого, герцогиня Сассекская является большой поклонницей продукции этого бренда.

Теперь немецкой марке предстоит возместить ущерб компании гуру-макияжа Islestarr Holdings.

Слоган марки Aldi гласит: «Как бренды, только дешевле». Компания часто создает более бюджетные аналоги дорогой продукции.

Filmstar Bronze and Glow пользуются большим спросом, и за последние шесть лет оборот компании на продажах румян достиг внушительных 13 миллионов фунтов стерлингов.

До того, как Тилбери подала на Aldi в суд в декабре прошлого месяца, марка продала 20 тысяч штук румян, пишет The Sun.

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Визажист Меган Маркл выиграла дело в суде
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