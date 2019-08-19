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Экс-подружка принца Гарри Крессида Бонас объявила о помолвке

Модель похвасталась необычным помолвочным кольцом.

Экс-подружка принца Гарри Крессида Бонас объявила о помолвке
Избранником Крессиды Бонас стал бывший бойфренд. с которым она крутила роман до принца Гарри. Фото: instagram.com/cressida_bonas_/

Крессида Бонас собралась замуж. Ее избранником стал Гарри, но не принц, а парень по фамилии Вентворт-Стэнли, с которым она встречалась до того, как закрутила роман с внуком королевы. В Instagram жениха появился снимок, где запечатлены счастливые влюбленные.

На нем Крессида демонстрирует необычное помолвочное кольцо — очень крупное, круглой формы. «Мы женимся!» — гласит лаконичная подпись к фото.

Одним из первых, кто поздравил пару с предстоящим бракосочетанием, стал брат Кейт Миддлтон Джеймс. «Чудесно!» — написал он, сопроводив запись тремя эмоджи с сердечками.

Телеведущая Sky Sports Натали Пинкхэм присоединилась к поздравлениям: «Да, да и снова да! Люблю вас, ребята».

Напомним, что принц Гарри и Крессида Бонас начали встречаться в 2012 году, однако между влюбленными произошла крупная ссора, после того, как в СМИ попали фото внука королевы, на которых он был снят без одежды в окружении группы девушек в Лас-Вегасе.

Принц регулярно писал Крессиде, когда отправился служить в Афганистан в 2012 году и влюбленные снова стали встречаться год спустя. Однако на следующий год все же расстались, правда, на дружеской ноте — Бонас даже была приглашена на свадьбу Гарри и Меган в мае прошлого года.

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Экс-подружка принца Гарри Крессида Бонас объявила о помолвке
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