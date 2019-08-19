Шатунов заявил о своих правах на «Белые розы» и «Седую ночь»

В последнее время в СМИ все чаще стали говорить о Юрии Шатунове. Этим летом он несколько раз был госпитализирован. Если в первом случае у него просто разболелся зуб, то во втором ему понадобилась операция из-за гайморовой пазухи. А недавно Андрей Разин объявил, что певец отказался гастролировать с группой «Ласковый май» и исполнять их хиты. Эта новость взволновала поклонников артиста.

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Однако позже PR-менеджер Шатунова Аркадий Кудряшов опроверг слова Разина, пояснив, что певец никогда не отказывался от своих хитов «Белые розы» и «Седая ночь». Теперь и сам Шатунов пояснил, что действительно имеет право исполнять эти треки. «В настоящее время я нахожусь на отдыхе с семьей, и никаких официальных заявлений я не делал. Вот уже без малого 30 лет я не работаю в группе „Ласковый май“», — сразу подчеркнул он. Артист отметил, что давно выступает сольно и выпустил не одну новую песню.

«Я никогда не отказывался от песен „Белые розы“ и „Седая ночь“. Это — мои визитные карточки. В своё время я принимал участие в их создании. Также у меня есть все документы как от правообладателя, так и автора этих песен, Сергея Кузнецова, на их публичное исполнение», — добавил Юрий.

В соцсети он не стал делиться кадрами из отпуска, опубликовав лишь фото из студийной фотосессии. Поклонники поддержали певца. Они признались, что изначально не поверили Разину.

«Юра, как всегда, умничка! Понятный, не размытый, правильный ответ на все вопросы. Я лично и не сомневалась, что ты когда-то сможешь отказаться от истории», «Странно, зачем тогда Разин сделал такое громкое заявление», «Юра, мы всегда с тобой, знай это!», «Юра, ты незаменим. Только в твоём исполнении!!! Любим и ждём!», «Разин у себя в Инсте создал шумиху, молодец конечно, пиарщик», — прокомментировали пост подписчики.